Террористы подтягивают боевиков к Славянску и вербуют врачей - Тымчук

Террористы начали перебрасывать боевиков в район Славянска.

Об этом заявил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Террористы в Донецкой области проводят переброску своих сил в район Славянска. В частности, с блокпостов в Дружковке сняты практически все боевики (до 150 человек)", - отметил эксперт.

По его данным, боевики "готовятся к выдвижению в сторону Славянска без оружия, рассчитывая таким образом без проблем пройти блокпосты силовиков. Оружие будет роздано на месте".

"Одновременно в различных населенных пунктах Донецкой области со стороны террористов идет активный поиск и вербовка медицинского персонала. Кандидатам сообщают, что они должны быть готовы к работе в полевых условиях в Славянске и Краматорске", - резюмировал эксперт.

Напомним, сегодня террористы совершили ряд нападений на украинских силовиков в нескольких регионах Донбасса.

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