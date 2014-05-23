Комбат "Донбасса" пригрозил боевикам и потребовал обмена пленными

Командир добровольцев батальона "Донбасс", вырвавшегося из окружение под Карловкой Донецкой области, потребовал парламентера от террористов для обмена пленными.

Об этом командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко написал на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к сепараторам из батальона "Восток"!

Нужен парламентер на обмен пленными. Выходите на связь по телефону 0501482373

Колорадам, читающим мой Фейсбук: передайте своим! Если что-то лучится с нашими людьми - будет террор в самом городе!", - заявил Семенченко

Ранее "Главред" сообщал, что утром 23 мая комбат "Донбасса" сообщил о засаде, в которую попали его бойцы и попросил помощи у военных, расположившихся в 15 км от места боя.

Сейчас основные силы "Донбасса" выведены из окружения, но половина бойцов ранены.