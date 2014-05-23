На Луганщине пограничники не дали прорваться из России грузовикам с оружием

В ночь на пятницу, 23 мая, на территорию Луганской области из России пытались проехать 4 грузовика с оружием.

Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Государственной пограничной службы Украины сообщает УНИАН.

22 мая из штаба Антитеррористического центра пограничники получили информацию о вероятной попытке ввоза на территорию Украины оружия и боеприпасов на участке ответственности отдела пограничной службы "Свердловск" Луганского отряда.

К месту возможного нарушения границы оперативно выдвинулись резервы пограничного отряда. В 1.30 к государственной границе со стороны России подъехали 4 КамАЗа в сопровождении вооруженных людей, которые начали подготовку к нарушению автомобилями государственной границы, однако через некоторое время отказались от своих намерений и вернулись вглубь Российской Федерации.

По данной информации украинские пограничники проинформировали пограничную службу ФСБ РФ. Однако российская сторона факт присутствия автомобилей на границе отрицает. Оперативная реакция на данное происшествие с их стороны отсутствует.

Ранее "Главред" сообщал, что в Луганске были российские наемники, которые в последнее время дислоцировались в Антраците, сейчас банда разгромлена.

Фото: dpsu.gov.ua