На Луганщине пограничники не дали прорваться из России грузовикам с оружием

4 КамАЗа сопровождали вооруженные люди.
В ночь на пятницу, 23 мая, на территорию Луганской области из России пытались проехать 4 грузовика с оружием.
Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Государственной пограничной службы Украины сообщает УНИАН.
22 мая из штаба Антитеррористического центра пограничники получили информацию о вероятной попытке ввоза на территорию Украины оружия и боеприпасов на участке ответственности отдела пограничной службы "Свердловск" Луганского отряда.
К месту возможного нарушения границы оперативно выдвинулись резервы пограничного отряда. В 1.30 к государственной границе со стороны России подъехали 4 КамАЗа в сопровождении вооруженных людей, которые начали подготовку к нарушению автомобилями государственной границы, однако через некоторое время отказались от своих намерений и вернулись вглубь Российской Федерации.
По данной информации украинские пограничники проинформировали пограничную службу ФСБ РФ. Однако российская сторона факт присутствия автомобилей на границе отрицает. Оперативная реакция на данное происшествие с их стороны отсутствует.
Ранее "Главред" сообщал, что в Луганске были российские наемники, которые в последнее время дислоцировались в Антраците, сейчас банда разгромлена.
Фото: dpsu.gov.ua