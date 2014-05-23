На Луганщине боевики снова напали на пограничный наряд

В Луганской области террористы совершили нападение на пограничный наряд.

Об этом сообщили вв пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В частности, по данным ведомства, около 10.30 пограничный наряд отдела пограничной службы "Бирюково" во время патрулирования вдоль государственной границы на служебном автомобиле "Нива" попал в засаду.

"На направлении украинского населенного пункта Астахово и российского Маяки автомобиль заехал в лесополосу, где вынужден был снизить скорость. Внезапно началась стрельба, неизвестные в количестве 10 человек прострелили колеса автомобиля и окружили его, лишив пограничников возможности выйти из машины и применить оружие. Наряд был разоружен, после чего нападающие исчезли в лесополосе", - говорится в сообщении.

Резерв, который прибыл на место происшествия, недалеко от места нападения обнаружил признаки подготовки к нарушению государственной границы. Сейчас участок усилен дополнительными нарядами, отметили в пограничной службе.

Напомним, ранее в погранслужбе сообщали, что 23 мая, на территорию Луганской области из России пытались проехать 4 грузовика с оружием, пограничники не дали им прорваться.