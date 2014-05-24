В Краматорске назначили нового мэра: готов сотрудничать с террористами

Горсовет Краматорска Донецкой области избрали временно исполняющим обязанности мэра Андрея Борсука, который выразил готовность сотрудничать с представителями "Донецкой народной республики", признанной террористической организацией.

Об этом передает ZN,UA, добавляя, что на сессии горсовета в пятницу Борсук зачитал заявление об отставке нынешнего городского головы Геннадия Костюкова.

Издание отмечает, что Костюков свое решение обосновал состоянием здоровья.

Обратим внимание, что за назначение Борсука проголосовали присутствующие на сессии 34 депутата горсовета.

Добавим, что после назначения он выступил перед депутатами горсовета. Во время выступления он заявил, что надеется на "патриотов города", а также выразил готовность работать в условиях так называемой "Донецкой народной республики".

"Надеюсь на конструктивное взаимодействие с представителями "Донецкой народной республики", - сказал Борсук.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что Краматорск является одним из городов региона, которые больше всего страдают от терроризма, а также является одним из районов проведения АТО.

Ранее сообщалось, что под Краматорском террористы оборудовали огневые точки в жилых кварталах, что значительно осложняет проведение антитеррористической операции.

Видео: Виталий Выголов