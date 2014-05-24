Террористы пытаются вырваться из окруженного Славянска: идет бой

Террористы пытаются вырваться из окруженного украинскими силовиками Славянска: на нескольких блокпостах идут бои.

Об этом с места событий сообщил журналист Аркадий Бабченко в своем Facebook.

"Идет попытка окружения блокпостов довольно значительными силами противника. Стрельба постоянная со всех сторон. Трасса на подъезде к одному из блоков перерезана, на подъезде ко второму, по всей видимости, тоже", - отметил он.

Кроме того, журналист рассказал, что террористы ведут огонь из гранатометов, минометов, и захваченного оружия "Нона".

"С холмов рядом с одним из блоков работают гранатометчики – там метров четыреста расстояние всего. И, кажется, где-то в лесопосадке работает "Нона", подобралась близко – но это пока не точно. Но минометы работают плотно и по большой площади поражения. Если раньше они работали локально по одному блокпосту, то теперь как минимум по двум. С Химзавода работают снайпера. Возможно, вероятно можно ожидать попытки штурма", - отметил он.

Другие очевидцы также подтверждают начало боевых действий в городе.

"Вот уже 1,5 часа Славянск слушает работу артиллерии. Стрельба у поста украинской армии БЗС, дым над районом. Серьёзный бой завязался на востоке города. Обстрел миномётами, теперь автоматическое оружие пошло", - пишет пользователь Нехай в своем Twitter.

Напомним, сегодня, 24 мая, боевики уже трижды атаковали блокпосты украинских силовиков, пытаясь прорвать их оборону и вырваться из окружения.