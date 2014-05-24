Тымчук: силовики отбили атаку террористов под Славянском, есть погибшие

Силовики отбили атаку террористов на блокпост в районе Славянска, среди украинцев двое погибших и четверо раненых.

Об этом в своем Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Силами террористов была произведена попытка штурма блокпоста сил АТО в районе Славянска. В ходе атаки боевиками использовались, кроме автоматического оружия, минометы и гранатометы. В результате боевого столкновения атака была отбита", - написал он.

"Со стороны украинских силовиков 2 погибших, 4 раненых", - также сообщил Тымчук.

"Ранее сегодня, 24 мая, данный блокпост неоднократно подвергался минометному обстрелу", - добавил он.

Напомним, ранее появилась информация о том, что террористы атаковали украинские блокпосты в Славянске, начался бой.