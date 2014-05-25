В Антраците и Лисичанске боевики "Луганской республики" срывают выборы

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят досрочные выборы президента, кроме того, в ряде городов должны пройти местные выборы. Однако выборы городских голов Антрацита и Лисичанска на Лугащине не проводятся.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЛОО КИУ сообщает "Восточный вариант".

По информации из горизбиркома Антрацита, избирательные бюллетени по выборам городского головы не были напечатаны, поскольку из-за захвата помещения комиссия не смогла оплатить их изготовления.

А в Лисичанске бюллетени отпечатали, но их некому выдавать: работа участковых комиссий заблокирована. 24 мая боевики т.наз. "Луганской народной республикик" с изымали печати и документы УИК. Город ими полностью контролируются: захвачены здания исполкома, милиции, СБУ. Много вооруженных людей. В том числе – иностранцев.

Напомним, что в Донецке и Горловке не открылись избирательные участки.

Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".