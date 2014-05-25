Порошенко проголосовал на выборах президента, опубликованы фото

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят внеочередные выборы президента. Один из кандидатов - президенты Петр Порошенко надеется, что победитель выборов определится уже в первом туре.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Надеюсь, что выборы пройдут в один тур", - сказал он западным журналистам перед голосованием в Киеве, в Доме офицеров.

На вопрос, куда будет первый его визит, в Москву или у Европу, Порошенко ответил: "На Донбасс".

Как пишет издание, Порошенко пришел голосовать вместе с женой и четырьмя детьми.

На избирательном участке собралось несколько сотен журналистов со всего мира, фактически заблокировав голосование.

Кроме того, не меньше 10 сотрудников управления Госохраны обеспечивали порядок во время голосования Порошенко.

Ранее "Главред" сообщал, что кандидат в президенты Юлия Тимошенко с семьей голосовала в Днепропетровске. Она заявила, что отдала свой голос за "европейский выбор Украины".

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