Резиденцию Ахметова осадили 1500 сепаратистов, грозят "взять свое": онлайн-трансляция

В воскресенье, 25 мая, в центре Донецка собрался митинг против выборов в Украине. К сепаратистам приехали вооруженные боевики, после чего толпа двинулась в сторону резиденции бизнесмена Рината Ахметова.

Сейчас резиденцией Ахметова начался пикет сторонников т.наз. ДНР, сообщает "ОстроВ".

Непосредственно на подъезде к резиденции толпу численностью около 1500 человек остановила баррикада из маршрутки и вооруженные люди с нашивками "Оплот".

Начался стихийный митинг. Выступающий в мегафон сообщил, что "там (в резиденции Ахметова – Ред.) сейчас идут переговоры. Он подчеркнул, что митингующие пришли с мирными целями.



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"Каждый из вас должен помнить – мы мирные люди, но люди в толпе с ним не согласились. "Мы пришли брать свое", - раздается в толпе.

Когда выступающий предложил после высказывания своего мнения организованной колонной двинуться назад, толпа его освистала. "Ахметов - враг народа!" - скандируют люди, продвигаясь к воротам резиденции "Люкс".



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По словам главного редактора "Новостей Донбасса" Алексея Мацюки, штурма не было. "Люди уходят от резиденции Рината Ахметова. Штурма и митинга не было. Все разочарованы", - написал он на своей странице в Facebook. Как выяснилось, Ахметов в это время нахоодится в Киеве, написал журналист.

фото, видео: ustream.tv