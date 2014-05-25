В Донецке подпольно заработал 8-й окружком

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят внеочередные выборы президента.

В Донецкой области заработала еще одна окружная избирательная комиссия, таким образом, в области уже работает 8 ОИК из 22.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная, пишет ОстроВ.

По ее словам, комиссии удалось наладить работу ряда участков, но из соображений безопасности не назвала их номера.

"Это пока что тайна (о местонахождении 8-й комиссии, - ред.), но я могу сказать точно, что восьмой окружной избирательной комиссии удалось наладить работу ряда участковых избирательных комиссий и проводить голосование", - добавила она.

"Для того чтобы боевики и террористы не получили эту информацию из нашего эфира и не мешали нашим гражданам, мы эту информацию разглашать не будем", - добавила она.

Как известно, согласно данным ЦИК утром голосование на внеочередных выборах президента Украины должно было состояться в двух округах из 12-ти в Луганской области и в семи из 22-х - в Донецкой.

В других округах выборы невозможно провести из-за угроз в адрес членов избирательных комиссий или блокирования боевиками работы комиссий.

Напомним, по обновленным данным ЦИК с 182 из 225 избирательных округов по состоянию на 11:00 явка избирателей составляет 17,56%.