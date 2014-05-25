Джемилев заявил, что аннексия Крыма - временное явление

Народный депутат Украины, экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев принял участие в выборах президента Украины и местных властей Киева. А также заявил, что аннексия Крыма - это "временное явление".

Об этом передает сообщество "Крымское землячество" на своей странице в Facebook, отметив, что голосование состоялось на участке №800377 в помещении "Украинского колледжа имени В.А.Сухомлинского", расположенного в Киеве.

Сообщается, что перед голосованием Джемилев общался с прессой и рассказал о текущей ситуации в Крыму, в частности положение крымских татар на полуострове и материковой части Украины, а также о доступе крымских татар к волеизъявлению.

В то же время он выразил уверенность, что аннексирован РФ Крым - это "временное явление, и снова Крым будет в составе Украины".

Также он отметил, что после выборов многое может измениться.

"В плане стабильности, думаю, изменится. И мы, думаю, выберем очень достойного президента - среди кандидатов есть очень достойные люди", - отметил он.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее подобное мнение насчет возврата Крыма в состав Украины выразили в Генеральной прокуратуре Украины.

Так, в ведомстве заявили, что аннексированный Россией Крым полноценно вернется под украинскую юрисдикцию еще до завершения нового президентского срока, а решающими в таком "восстановлении справедливости" окажутся голоса местных жителей АРК во время выборов президента страны.

Видео: Громадське ТБ