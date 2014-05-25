Порошенко поблагодарил украинцев и считает, что выиграл выборы Президента Украины

Петр Порошенко является победителем внеочередных выборов президента Украины согласно данным экзит-полов.

Порошенко считает, что выиграл выборы и поблагодарил украинцев за их выбор, пишет Украинская правда.

"Хочу поблагодарить украинский народ, что он взял рекордное участие в голосовании. Украина никогда не имела такой высокой явки", - отметил Порошенко.

"Мы можем сегодня констатировать, что выборы состоялись. Вы видите, что все без исключения экзит-поллы, проведенные авторитетными социологическим службами Украины и мира, состоялись. Выборы состоялись в один тур. Украина получила нового президента. Спасибо!" - заявил Порошенко.

По его словам, рекордной была явка как в Украине, так и за ее пределами.

"До сих пор на площадях перед нашими консульствами стоят тысячи украинцев, приехавшие принять участие в выборах", - сказал он.

При этом Порошенко отметил, что голосованию не помешали ни дождь, ни гроза. Вместе с тем он заявил, что гроза является хорошим знаком в начале новых свершений.

"Я очень хотел поблагодарить всех за ту поддержку, которую украинцы продемонстрировали мне и моей команде", - сказал он.

Как сообщал ранее "Главред", по результатам телевизионного экзит-пола, Петр Порошенко набрал 57,3 %. Согласно результатам Национального экзит-пола, Порошенко набрал 55,9 % голосов.

Такие результаты позволяют Петру Порошенко победить уже в первом туре.