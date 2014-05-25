Результаты еще одного экзит-пола: побеждает Порошенко

По данным экзит-пола (опроса, проведенного на выходе с избирательных участков), проведенного по заказу Савик Шустер Студии, на выборах президента Украины уже в первом туре побеждает Петр Порошенко.

Об этом сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Итоги выборов президента Украины, согласно данным этого экзит-пола, выглядят следующим образом:

Петр Порошенко - 55,7%

Юлия Тимошенко - 12,9%

Олег Ляшко- 8,8%

Анатолий Гриценко - 6,%

Сергей Тигипко - 4,6%

Михаил Добкин - 2,7%

Ольга Богомолец - 2,1%

Вадим Рабинович - 2,1%

Олег Тягнибок - 1,3%

Петр Симоненко - 1,2% (этот кандидат снял свою кандидатуру, но его фамилия оставалась в бюллетене - со штампом "выбыл")

Дмитрий Ярош - 1,1%

Интервьюеры провели опросы избирателей на выходах из 350 избирательных участков всех регионов страны, включая Донецкую и Луганскую области.

Кроме вышесказанного напомним, ранее стали известны результаты Национального экзит-пола, согласно которым Порошенко набирает 55,9%, Юлия Тимошенко - 12,9%, а замыкает тройку лидеров Олег Ляшко (8%).

Также стали известны результаты экзит-пола, проведенный по заказу телеканалов компанией TNS-Украина. Он показал такие результаты: Порошенко - 57,3% голосов, Тимошенко - 12,4%, Ляшко - 8,7%.