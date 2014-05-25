Экзит-полы: Порошенко побеждает уже в первом туре выборов

Согласно данным экзит-полов (опросов, проведенных на выходе с избирательных участков), нардеп Петр Порошенко набирает более 50% голосов и побеждает уже в первом туре президентских выборов.

Согласно данным Национального экзит-пола (на 18:00), проведенного Киевским международным институтом социологии, Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова, Порошенко набирает 55,9%, Юлия Тимошенко - 12,9%, третий - Олег Ляшко (8,0%). Четвертое место занимает Анатолий Гриценко - 6,3%, на пятом месте Сергей Тигипко - 4,7% голосов.

За Михаила Добкина проголосовали 2,1% избирателей, за Ольгу Богомолец и Вадима Рабиновича -1,9%, за Олега Тягнибока – 1,3%, за Петра Симоненко – 1,1%.

Экзит-пол. проведенный компанией TNS-Украина по заказу телеканалов "1+1" ICTV, ТРК "Украина" и "Интер", показал такие результаты: Порошенко - 57,3% голосов, Тимошенко - 12,4%, Ляшко - 8,7%, Гриценко - 6%, Тигипко - 4,4%.

Далее идут Добкин (2,3% голосов), Рабинович (2%), Богомолец (1,8%), Тягнибок (1,5%), Симоненко (1,3%), Ярош - 1,1%.