В бою с террористами на Луганщине уничтожены двое террористов, 14 задержаны - Аваков

На Луганщине в Новоайдарском районе силовики уничтожили двух террористов, 14 задержали.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Только что доложили из зоны АТО на севере Луганской области: Новоайдарский район. Террористы из так называемой ЛНР громили с оружием 263-й избирательный участок", - сообщил он.

"Подразделения АТО отреагировали вовремя. Двое террористов уничтожены, 14 задержаны, остальные бежали. С нашей стороны трое легко ранены", - заявил министр.

"Среди кучи изъятого оружия, казачьих папах, морпеховских падсумков и сдавленного русского говора и соответствующей лексики - типы с документами - атаман, вахмистр Донского казачества... Задержанных вертолетами переправлено в одну из соседних областей", - добавил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новоайдаре идет жестокий бой между украинскими силовиками и террористами, в Новоайдарском районе террористы захватили 4 избирательных участка.

Как известно, в Луганской области выборы президента Украины проходят лишь в двух из 12 избирательных округов: № 115 с центром в городе Сватово и № 114 с центром в Беловодске.