На Луганщине начался жестокий бой между силовиками и террористами - глава КИУ

На Луганщине в поселке Новоайдар идет жестокий бой между силовиками и сепаратистами.

Об этом сообщает глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко в Twitter.

"В Новоайдарском районе захватили 4 участка. В самом Новоайдаре идет жестокий бой между военными и сепаратистами", - написал он.

Ранее "Главред" сообщал, что в Луганской области боевики захватили избирательный участок.

По словам одного из членов избирательной комиссии на двух автомобилях приехали 11 террористов, которые потом захватили участок, разбили там все, забрав избирательную документацию и бюллетени.

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