На Луганщине начался жестокий бой между силовиками и террористами - глава КИУ

В Новоайдарском районе захватили 4 участка.
На Луганщине в поселке Новоайдар идет жестокий бой между силовиками и сепаратистами.
Об этом сообщает глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко в Twitter.
"В Новоайдарском районе захватили 4 участка. В самом Новоайдаре идет жестокий бой между военными и сепаратистами", - написал он.
Ранее "Главред" сообщал, что в Луганской области боевики захватили избирательный участок.
По словам одного из членов избирательной комиссии на двух автомобилях приехали 11 террористов, которые потом захватили участок, разбили там все, забрав избирательную документацию и бюллетени.
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