В Мариуполе после нападения на спецназ задержан брат "народного мэра" города

В Мариуполе во время нападения на сотрудников спецподразделения милиции особого назначения был задержан младший брат "народного мэра" города Дмитрия Кузьменко — Денис.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, во время вооруженного противостояния сотрудникам милиции был убит охранник Кузьменко.

Сейчас задержанный этапирован за пределы области, с ним проводятся следственные действия.

В ближайшее суд выберет ему меру пресечения.

Кузьменко подозревается в совершении ряда преступлений, среди которых – захват административных зданий, организация массовых беспорядков, попытки сорвать выборы президента Украины на отдельных избирательных участках.