Выборы президента Украины состоялись - ЦИК

Выборы президента Украины состоялись и это нужно воспринимать как факт.

Об этом заявил заместитель главы ЦИК Андрей Магера, передает "Интерфакс-Украина".

"Выборы президента состоялись, и это нужно воспринимать, как факт", - заявил он на брифинге.

В то же время Магера отказался прогнозировать, будет ли второй тур президентских выборов и отметил, что данные экзит-полов на предыдущих выборах несколько расходились с официальными итогами голосования.

Также он подчеркнул, что если победитель будет определен в первом туре, "то это будет чудесно, если же будет необходимость проведения второго тура, то ЦИК примет соответствующее решение".

"В любом случае, безусловно, ЦИК выполнит свои функции и зафиксирует то волеизъявление, которое имело место", - подчеркнул он.

Больше подробностей о ходе голосования и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".