Выборы президента Украины состоялись - ЦИК

В ЦИК выборы президента Украины считают свершившимся фактом.
Выборы президента Украины состоялись и это нужно воспринимать как факт.
Об этом заявил заместитель главы ЦИК Андрей Магера, передает "Интерфакс-Украина".
"Выборы президента состоялись, и это нужно воспринимать, как факт", - заявил он на брифинге.
В то же время Магера отказался прогнозировать, будет ли второй тур президентских выборов и отметил, что данные экзит-полов на предыдущих выборах несколько расходились с официальными итогами голосования.
Также он подчеркнул, что если победитель будет определен в первом туре, "то это будет чудесно, если же будет необходимость проведения второго тура, то ЦИК примет соответствующее решение".
"В любом случае, безусловно, ЦИК выполнит свои функции и зафиксирует то волеизъявление, которое имело место", - подчеркнул он.
Больше подробностей о ходе голосования и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".