Политолог объяснил, почему украинцы избрали президента уже в первом туре

Украинцы избрали Петра Порошенко президентом уже в первом туре во многом из-за агрессии России и ситуации на востоке страны. В то же время, избрание нового главы государства позитивно, так как теперь у страны появилось больше возможностей для стабилизации.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Алексей Гарань.

"Была интрига – состоятся ли выборы в один тур. Почему так случилось? Российская агрессия способствовала тому, что украинцы решили избрать президента в первом туре. В данном случае тезис, который активно использовала команда Порошенко, сработал, причем даже для тех людей, которые собирались голосовать за других кандидатов, но не захотели тянуть еще три недели и избрали президента сейчас", - считает он.

"Если бы была более высокая явка на Донбассе, голоса были бы более рассеяны. Поскольку этого не случилось, и на Донбассе (в связи с провокациями террористов - ред.) голосовало меньшинство людей, то, объективно, это способствовало тому, что голоса больше концентрировались", - также отметил эксперт.

Негативом выборов, по его мнению, является третье место нардепа, лидера Радикальной партии Олега Ляшко. "Жаль, что украинцы купились на феномен дешевого популизма. Это значит, что его партия будет иметь шансы пройти на парламентских выборах, то есть пройдет дешевый популизм", - уверен он.

В то же время, в избрании Порошенко Гарань увидел позитив.

"Имея легитимного президента, будет больше возможностей для стабилизации ситуации в стране. Это важно и для политического диалога, а, с другой стороны, теперь у нас есть и верховный главнокомандующий, который должен брать на себя ответственность. Теперь он назначит не и.о. министра обороны или и.о. главы СБУ, а полноценного министра и главу.

Президент будет иметь возможность подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС. 27 июня будут подписывать соглашения Молдова и Грузия. Мы уже подписали политическую часть, а экономическая часть как раз ждала избрания у нас президента без приставки "и.о."", - отметил политолог.

По его прогнозу, "Порошенко столкнется с большими вызовами, ему придется принимать много решений, важных и ответственных. И при этом ему придется взаимодействовать с правительством, так как нынешняя конституционная система сбалансирована и не предусматривает, что президент у нас решает все".

Говоря об отношениях с Россией при новом президенте и признании ею результатов выборов, эксперт отметил: "Путин уже говорил, что признает результаты выборов, вынужден был сказать. Путин считается с силой. Тот факт, что мы провели выборы, несмотря ни на что, явка достаточно высока, безусловно, усиливает переговорные возможности Украины".

"Признает Путин Порошенко или нет? Послушайте, нам делать свое дело. Самый лучший ответ Путину – реформы, которые мы будем проводить у себя в стране. А тут есть вызовы, потому что реформы проводить непросто и в силу экономической ситуации, и в силу коррумпированности украинского общества, и в силу вызова для самого Порошенко – как разделить бизнес и политику, и в силу досрочных парламентских выборов и т.д. Но это все наши проблемы, которые мы должны решать, а не ждать, что Путин решит – признавать или не признавать президента", - добавил Гарань.

Напомним, Порошенко набрал более 50% голосов по данным всех экзит-полов, проведенных в день голосования.