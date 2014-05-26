Выборы президента: эксперты рассказали, чего ждать от Порошенко

То, что украинцы практически точно сумели избрать нового президента в первом туре выборов, опрошенные "Главредом" политологи называют безусловным позитивом, ведь в нынешних непростых условиях второй тур мог бы и не состояться. Напомним, по результатам подсчета более половины голосов (по состоянию на 11:00 понедельника, 26 мая), Петр Порошенко набирает 53,7% голосов, о его победе говорят и результаты всех экзит-полов. Далее в рейтинге симпатий украинцев с большим отставанием идут Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Анатолий Гриценко и Сергей Тигипко.

Эксперты отмечают, что победа Порошенко во многом означает рождение Майданом новой украинской нации, совершенно освободившейся от постсоветской идентичности.

В то же время, перед новоизбранным президентом стоит серьезный вызов: оправдать столь высокий процент доверия, чтобы украинцев не постигло разочарование, как после Оранжевой революции. Потому, отмечают эксперты, для Порошенко будет важно решить первоочередные задачи: разобраться с конфликтной ситуацией на Донбассе, обеспечить безопасность страны и так далее.

Предлагаем больше эксклюзивных комментариев экспертов об итогах президентских выборов в Украине, задачах нового главы государства, его возможных первых шагах и вероятной реакции России на результаты голосования в нашей стране.

Бывший народный депутат, эксперт по политическим вопросам Тарас Чорновил:

Позитив – то, что выборы прошли в один тур.

Хотя и вышла на второе место, но с провальным результатом, Юлия Тимошенко. Задержка ее выхода на пресс-конференцию, отсутствие уверенности во время выступления и другое говорит о том, что в ее команде назревает серьезный раскол, она может потерять свое политическое будущее, и, наверное, встанет вопрос о политической пенсии. В данном случае это было бы кстати – если не пенсия, то хотя бы отход от политики на какое-то время. Это было бы полезно, чтобы снова не было "шарпания" и раздергивания страны.

Четвертое место Гриценко. На мой взгляд, у этого политика гораздо больший избирательный потенциал. Но сам Гриценко, наверное, допустил ошибку, продолжая бороться до конца, стремясь увидеть свой результат. Его избиратель ориентировался на ситуацию и необходимость выбрать президента уже в первом туре. Однако на парламентских выборах у Гриценко есть все шансы выйти на серьезные позиции и набрать больше голосов, чем сегодня на президентских выборах. Часть его избирателей, очевидно, голосовала за Порошенко, однако не отказалась поддерживать в будущем Гриценко. Мы видим его серьезный рост.

Мы увидели определенную люмпенизацию Ляшко, люмпенизацию значительной части избирателей, которые поддерживают Ляшко, не вникая в то, кто он и что он – только за красивые слова. Но это признак того, что Юлия Владимировна получила соответствующего конкурента, который будет дальше и дальше оттягивать ее голоса. Так что политическая картина меняется.

В этой политической картине будет сложно увидеть, как вырисуется распределение между властью и оппозицией, и кто будет сейчас оппозицией. Мы наблюдаем колоссальное падение Партии регионов, ее кандидатов, плюс потерю этой партией какого-либо контроля над событиями на востоке и электорального контроля над избирателем этого региона. Это значит, что основная оппозиция будет состоять не из ПР.

Порошенко своими первыми действиями и шагами не пойдет на уступки, которые размажут его правление. Он попытается в первый же период своего правления найти общий язык, чтобы сейчас, на старте, против него не создавалась парламентская оппозиция из тех сил, которые позиционируют себя как силы Майдана. Если Порошенко сумеет хорошо организовать свой старт, консолидировать вокруг себя достаточно серьезные силы в парламенте, то этот старт будет очень быстрым и эффективным.

Что он может и должен делать? Первая проблема сейчас – Донецкая и Луганская области. Тут необходимо наконец начать настоящую антитеррористическую операцию. Нужно исходить при этом из того, что рыба гниет с головы: нужно менять много чего именно наверху. Нужно чистить высшее руководство силовых ведомств. За этот короткий период команде Тимошенко удалось взять под контроль все силовые структуры, подведя их под Авакова. В этой ситуации сделать что-то на востоке страны, имея Авакова, будет сложно. А просто конституционными возможностями, которые есть сегодня у президента, снять того же Авакова пока что невозможно. Потому должны быть какой-то компромисс и какие-то договоренности о том, чтобы либо, все-таки, МВД было разделено, и полицейские силы, Национальная гвардия и Внутренние войска, были выведены из министерства под прямое управление президента, либо чтобы произошли замены в кадровых назначениях, которые не входят в круг президента. Это очень важно.

Признает ли Путин нового президента? Это будет квазипризнание. Россия хочет держать Украину в подвешенном состоянии, сдерживать, создавать постоянные проблемы для нее, и потому стопроцентного четкого признания не будет.

Но куда российский МИД посылает свои ноты и обращения? В Министерство иностранных дел Украины. А министр иностранных дел Украины – это представитель квоты президента. Любые обращения в посольство. Посол представляет не только страну, но и ее президента. Поскольку дипломатическая служба находится в ведении президента страны и направляется именно им. То есть, любые контакты по этой линии говорят о фактическом признании результатов выборов. Другое дело, что постоянно будут какие-то подколки и провокации.

Что касается налаживания диалога и спокойных, нормальных результатов сотрудничества, чтобы Россия прекратила поддерживать диверсантов… Об этом пока что речь не идет. И какие бы усилия ни прикладывал Порошенко, в ближайшее время результата не будет по одной единственной причине: у России совершенно другое задание.

Если бы был Янукович, она бы из него выжала все возможное, а потом начала бы раскалывать и терзать Украину, создавать проблемы для нее. Задача России – не сделать Украину подконтрольной (там понимают, что, все равно, из-под этого контроля мы рано или поздно выйдем – это огромная страна, с многочисленным населением, и она не может быть простой марионеткой). Задача – чтобы Украина перестала быть субъектом международной политической жизни и международной политики. А достичь этого можно только в том случае, если Украина будет постоянно растерзываться конфликтами, причем и за пределами Донецкой и Луганской областей. У Путина задание – заниматься провокациями постоянно, не вводя прямо войска в Украину, чтобы не стать официальным агрессором против Украины.

Но под давлением международного сообщества ему придется делать какие-то шаги навстречу, однако они будут быстро девальвироваться реальными действиями. Тут на быстрое налаживание отношений надеться не стоит. Хотя умелая и мудрая политика могла бы поставить Россию в такую ситуацию, что ей придется играть в честную игру.

Научный директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия", профессор политологии Алексей Гарань:

Интрига перед выборами состояла в том, пройдут ли они в один тур. И президент был избран уже в первом туре. Почему так случилось? Российская агрессия способствовала тому, что украинцы решили избрать президента в первом туре. В данном случае тезис, который активно использовала команда Порошенко, сработал, причем даже по отношению к тем, кто собирался голосовать за других кандидатов, но не захотел тянуть еще три недели и избрал президента сейчас.

Также, если бы была более высокая явка на Донбассе, голоса были бы более рассеяны. Поскольку этого не случилось, и на Донбассе голосовало меньшинство людей, то это способствовало тому, что голоса больше концентрировались.

Среди негативов я бы назвал Ляшко на третьем месте. Жаль, что украинцы купились на феномен дешевого популизма. Это значит, что его партия будет иметь шансы пройти в Раду на парламентских выборах, то есть, пройдет дешевый популизм.

Теперь, имея легитимного президента, будет больше возможностей для стабилизации ситуации в стране. Это важно и для политического диалога, с одной стороны, а с другой стороны – теперь у нас есть и верховный главнокомандующий, который должен брать на себя ответственность. Теперь он назначит не и.о. министра обороны или и.о. главы СБУ, а полноценного министра и главу.

Президент будет иметь возможность подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС уже в июне. 27 июня будут подписывать соглашения Молдова и Грузия. Мы уже подписали политическую часть, а экономическая часть как раз ждала избрания президента, без приставки "и.о.".

Порошенко столкнется с большими вызовами: ему придется принимать много решений, важных и ответственных. И при этом ему придется взаимодействовать с правительством, так как нынешняя конституционная система сбалансирована и не предусматривает, что президент у нас решает не все.

Путин уже говорил, что признает результаты выборов (вынужден был сказать). Путин считается с силой. Тот факт, что мы провели выборы, несмотря ни на что, и явка была достаточно высока, безусловно, усиливает переговорные возможности Украины.

Признает ли Путин Порошенко или нет? Послушайте, нам делать свое дело! Самый лучший ответ Путину – реформы, которые мы будем проводить у себя в стране. А тут есть вызовы, потому что реформы проводить непросто и в силу экономической ситуации, и в силу коррумпированности украинского общества, и в силу вызова для самого Порошенко – как разделить бизнес и политику, и в силу досрочных парламентских выборов и т.д. Но это все наши проблемы, которые мы должны решать, а не ждать, что надумает Путин – признавать или не признавать нашего президента.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев:

Выборы состоялись, и это главное, хотя их и пытались сорвать, рвали страну для этого. Явка была высокой, особенно в центре и на западе. Это значит, что люди устали от временности властей: временного президента, и.о. министров, в том числе и обороны. Что людям как можно быстрее нужен верховный главнокомандующий. А это очень важно в условиях необъявленной войны и де факто военного состояния, в котором пребывает Украина после аннексии Крыма и кризиса на востоке. И что им нужен полноценный глава государства.

Если учесть, что это были не просто выборы, а референдум по новой независимости, ее сохранению, по государственному суверенитету, по новой украинской государственности, то явка и результат первого тура не должны удивлять. Тем более, что это не столько заслуга самого Порошенко и его команды (которой, кстати, еще нет), сколько ожидания украинских граждан, связанные с тем, что должен и что не должен делать украинский президент в нынешних чрезвычайно сложных исторических условиях украинской государственности. Это не столько показатель Порошенко, сколько ожидания людей и результат того, что люди были утомлены отсутствием полноценной власти в Украине. Утомленные безвластием, решили прервать это безвластие и проголосовать за того, у кого были наивысшие шансы победить уже в первом туре.

В этом кроются парадокс и ловушки для нового президента. Потому что может наступить кризис ожиданий. Как было уже в украинской политике: надежды оборачиваются разочарованием. И эти качели "очарование – разочарование" – это вызов для Порошенко. Рейтинг Ющенко тоже зашкаливал после Оранжевого майдана, и потом падение напоминало рейтинговый штопор. И теперь новому президенту нужно будет учесть все ошибки того периода и не допустить "качелей" и разочарования, иначе тогда нас будет ждать очередной кризис системы. Но тогда кризис системы не сталкивался с глубоким кризисом государственности. А сегодня, если кризис политических ожиданий войдет в резонанс с кризисом государственности, то все пойдет вразнос.

Поэтому перед президентом стоят чрезвычайно большие задачи. Главная из них – почти с нуля создать новую государственность, новую Украину. Все четыре предыдущих президента были президентами постсоветской Украины. Новый президент – это президент новой, не постсоветской и не советской Украины. Это – президент Украины, в которой окончательно рассеялась постсоветская идентичность.

И тут нужно понимать сложные процессы, которые проходят в разных регионах Украины. Если в центре и на западе окончательно победила новая украинская проевропейская идентичность, то на востоке уже аннулируется постсоветская идентичность и может возникнуть некая разновидность русской идентичности. Тем более, что русские националисты тоже работают сейчас на Донбассе, в том числе в составе вооруженных банд. Нам нужно сделать все, чтобы не допустить проникновения русского национализма на Донбассе, хранить его украинскую идентичность. Более того, скорее всего, она будет отличаться от украинской идентичности Западной Украины, но, тем не менее, над этим надо думать.

Так что главная задача президента – создать новую государственность с нуля. Задача как главнокомандующего – сформировать фактически новый сектор государственной безопасности. Мы сегодня не имеем гарантии национальной безопасности. Нам никто ее не гарантирует. Помощь – да, экономические санкции против России – да. Но против России, а не в пользу Украины (хотя это, конечно, влияет на намерения России). Но сегодня мы – страна, не имеющая гарантий безопасности, и их нужно будет искать. В какой форме? В форме коллективной безопасности в составе НАТО? Не думаю, что это ближайшая перспектива. Искать гарантий безопасности у США, как в свое время это делали Япония, Южная Корея? Не знаю. Это вопрос. Или нужно искать дипломатические методы? Может, дипломатия должна стать источником нашей национальной безопасности, в том числе и через нормализацию отношений с РФ.

Нужно также сформировать фактически новую правоохранительную систему. Это должна быть новая армия. Тоже вопрос – как ее формировать, за какие средства, учитывая состояние экономики, бюджет и прочее? Потянем ли мы (экономика, бюджет) сильную армию? Пойдем ли мы на самоограничение, на то, чтобы через ограничение потребительских стандартов формировать новую сильную армию? То же касается новой полиции. Мы видим, что милиция деморализована. Новая милиция, новая служба безопасности – вот главные задачи нового президента.

Сейчас решать придется, во-первых, проблему нормализации ситуации на востоке. При этом нужно помнить, что ключи от кризиса на востоке находятся не только в Брюсселе и Вашингтоне, но и в Москве. Так что с Москвой тоже необходимо начинать диалог и, хотя бы, найти инструменты для минимальной разрядки напряженности в отношениях с РФ. Понятно, что не за счет Крыма и не за счет национальных интересов Украины. Но работать в этом направлении нужно, потому что без нормализации взаимоотношений с Москвой ситуация на востоке и в целом в Украине будет далека от стабильности, за которую проголосовало сегодня большинство избирателей Украины.

Путин уже понимал, что Порошенко выиграет президентские выборы. Так что реакция у него будет понимающая: он понимает, какие задачи ставит Порошенко, и что должен предпринять новый украинский президент. Путин также понимает, что дальнейшая эскалация отношений с Украиной уже начинает играть деструктивную роль для самой России.

Думаю, Путин готов признать Порошенко, но пока не готов признать, что Донбасс участвовал в президентских выборах.

Профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко, доктор политических наук Григорий Перепелица:

Впервые голосовало не население Украины, а украинская нация. Эти выборы – результат коллективного национального мышления. Почему именно Порошенко получил такую огромную поддержку? Нация понимает, что страна в опасности, при которой второй тур выборов может и не состояться. Также нация хочет мира, потому на Порошенко возлагаются большие надежды именно как на человека, который проявил себя в Крыму (он был там в самый опасный период, единственный из всех кандидатов). Кроме того, Порошенко – умеренный человек, умеющий договариваться.

Он попал именно в тот момент, когда общество сформировало запрос на человека, который, с одной стороны, способен быть главнокомандующим, который может сформировать сектор безопасности и обороны страны, а с другой – может договориться с ключевыми игроками о мире, прекратить агрессию не только решительными шагами в плане обороноспособности, военным путем, но и с помощью переговорного процесса с основными игроками, которые коллективными усилиями смогли бы остановить российскую агрессию. Собственно, этот запрос и привел к такому результату, когда украинцы выбирают своего президента уже в первом туре выборов. Но это не столько заслуга Порошенко и его команды, сколько рождение нации Майданом. Это значит, что у нас впереди хорошая перспектива.

Для самого Порошенко это огромный вызов: он оказался на таком острие, как ни один из предыдущих президентов, поскольку это большое доверие значит колоссальную ответственность. Все понимают, что Порошенко не является идеальным кандидатом, но из всех кандидатов он больше всего соответствует ситуации.

Задачи перед ним стоят колоссальные: не только защитить страну, не только выстроить ее политические институты фактически по-новому, но и сформировать фундамент новой страны. Та постсоветская Украина, которая существовала больше 20 лет, сегодня окончательно разрушена. Майдан породил не только нацию, но и необходимость в новой стране. Справится ли с такими историческими задачами Порошенко – большой вопрос. Но ему уже отступать некуда. Он не может теперь вести себя как во времена Ющенко, не может пытаться удерживать олигархические бизнес-связи, потому что общество стало другим. Сможет ли Порошенко отбросить связи своего прошлого и все-таки выстраивать страну? Это очень серьезный вызов для него. Если он сможет это сделать, то честь ему и хвала. Но если нет – у нас скоро будут новые выборы, потому что общество не позволит превратиться ему во второго Януковича или Ющенко.

На Донетчине проголосовало 10%, на Луганщине 17% от всего населения, которое должно было бы голосовать. И Порошенко сразу заявил, что первая его поездка будет на Донбасс. Наверное, он будет пытаться говорить с донецкими элитами. Но кто они сейчас, эти донецкие элиты? Они исчезли, и центральной власти там фактически нет, за исключением двух-трех районов в Луганской и Донецкой областях, исполнительной власти там нет. Партия регионов (правящая там партия) перешла на сторону сепаратистов.

Вопрос – с кем говорить? С боевиками и террористами? Это очень сложный вопрос. То, что там сейчас происходит, это абхазский сценарий. Уже понятно, что Донбасс будет вторым Приднестровьем, скорее всего, будет реализовываться абхазско-чеченский сценарий, когда при власти будут откровенный криминал и российские спецслужбы. Плюс большое количество людей на стороне боевиков и сепаратистов. Они не признают Порошенко как легитимного президента.

Путин сейчас попал в непростую ситуацию. Его представителей не было в Украине, он рассчитывал, что будут основания считать выборы нелегитимными. А теперь ОБСЕ и международные наблюдатели признают их законность, а еще и 10% и 17% жителей Донбасса признали. Теперь для него присоединение Донбасса к России существенно усложнилось. Очевидно, он будет реализовывать там сценарий сепаратистской непризнанной республики. Но будет сложно: в Абхазии была консолидация, а тут две области, которые не знают, как действовать дальше. То они объявляют независимыми ДНР и ЛНР, то они объединяются в "Новороссию", то теперь у них союз двух "независимых государств". То есть, они сами не знают, что делать с легитимацией этих "народных республик". Очевидно, это будет бандитский беспредел.

Что лучше всего сделать в данной ситуации? Нужно просто защитить те районы, которые еще не захвачены боевиками, которые проголосовали за президента, и передвинуть туда наши войска, чтобы блокировать распространение сепаратистов из этих районов, чтобы обеспечить людям безопасность и мир. Вот с кем нужно говорить! Не с элитами. Даже резиденцию Ахметова террористы взяли под свой контроль, так что теперь уже и он не хозяин на Донбассе. Нужна другая стратегия, потому что АТО эффекта не имеет и, более того, отдала всю инициативу боевикам (силовики просто стоят на блокпостах, а сепаратисты их постоянно обстреливают). Пассивная позиция однозначно приведет к большим потерям со стороны наших военных и провалу АТО.

Путин пока не готов признавать Порошенко и решать вопросы мирным путем. Потому что до сих пор он был настроен не признавать эти выборы. Для него в большой степени это стало неожиданностью, так как он опирался на данные ФСБ и ГРУ, шпионскую сеть и "пятую колонну" в Украине, которые его заверяли, что выборы будут сорваны.

Но главная победа сегодняшних выборов – это даже не Порошенко. Главная победа украинской нации состоит в том, что мы этими выборами окончательно сорвали план широкомасштабной российской агрессии против Украины, конечной целью которой был захват Киева и свержение государственного суверенитета Украины, то есть уничтожение Украины как государства. Вот этого Путин уже никаким способом не добьется. Теперь уже ему не удастся и захватить восточные регионы. Очевидно, ему придется ограничиться только Крымом и превращением Восточной Украины во вторую Абхазию.

Потому, думаю, пока что Путин не знает, как действовать дальше. Но пока у него установка не признавать нового президента. Со временем он будет вынужден иметь с нашим президентом дело, потому что это две соседние страны, и нужно каким-то образом обозначить систему отношений.