Под Славянском опять начались ожесточенные бои

В ночь на 26 мая под Славянском возобновились бои украинских силовиков с террористами.
На Донбассе возобновились ожесточенные бои между силами АТО и террористами.
Об этом со ссылкой на собственные источники передает "Эхо Москвы".
Так, в окрестностях Славянска террористы пошли в атаку по нескольким направлениям, была обстреляно село Семеновка – населенный пункт недалеко от Славянска.
Сообщается и о перестрелке в районе села Андреевка у предприятия "ЗевсКерамика".
В этих районах ожесточенный бой шел и накануне, в частности, именно при артиллерийском обстреле были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и переводчик Андрей Миронов.
Пока что информации о погибших или раненых нет.
Между тем, появились сообщения о столкновениях возле Красноармейска.
Напомним, ранее первый вице-премьер Виталий Ярема заявил о возобновлении активной фазы АТО уже в ближайшее время.