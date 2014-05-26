Под Славянском опять начались ожесточенные бои

На Донбассе возобновились ожесточенные бои между силами АТО и террористами.

Об этом со ссылкой на собственные источники передает "Эхо Москвы".

Так, в окрестностях Славянска террористы пошли в атаку по нескольким направлениям, была обстреляно село Семеновка – населенный пункт недалеко от Славянска.

Сообщается и о перестрелке в районе села Андреевка у предприятия "ЗевсКерамика".

В этих районах ожесточенный бой шел и накануне, в частности, именно при артиллерийском обстреле были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и переводчик Андрей Миронов.

Пока что информации о погибших или раненых нет.

Между тем, появились сообщения о столкновениях возле Красноармейска.

Напомним, ранее первый вице-премьер Виталий Ярема заявил о возобновлении активной фазы АТО уже в ближайшее время.