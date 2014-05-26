Результаты выборов: по последним данным, Порошенко набирает 54,99%

После подсчета 3,35% бюллетеней Петр Порошенко набирает 54,99% голосов.
В ЦИК обнародованы очередные результаты подсчета голосов: после обработки 3,35% электронных бюллетеней лидирует Петр Порошенко – 54,99%.
Об этом сообщает УНИАН.
На втором месте идет Юлия Тимошенко - 12,64%.
За Олега Ляшко отдали свои голоса 8,27% избирателей, Анатолия Гриценко – 5,68%, Сергея Тигипко – 4,92%.
Напомним, согласно данным всех экзит-полов, лидером президентских выборов стал Петр Порошенко – он набирает более 50% голосов.
С большим отрывом за ним следует Юлия Тимошенко. Третье место занял Олег Ляшко.