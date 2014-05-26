Порошенко может встретиться с Обамой уже через неделю

Президент Польши Бронислав Коморовский по телефону поздравил лидера президентской гонки Петра Порошенко с победой на выборах.

Об этом со ссылкой на Би-би-си сообщает "Интерфакс-Украина".

Коморовский надеется на то, что после выборов ситуация в Украине стабилизируется и пригласил Порошенко посетить Польшу 3-4 июня, когда страна будет праздновать 25-ю годовщину первых в коммунистическом блоке частично свободных выборов в парламент.

По этому случаю в Польшу приедет президент США Барак Обама, который планирует 3 июня встретиться с главами стран Центральной и Восточной Европы, отмечает Би-би-си.

"Интерфакс" напомнил, что Порошенко допускает, что его первый зарубежный визит будет в Польшу.

"Вы помните, что мой первый визит будет на Донбасс. А что касается международного визита, это может быть Польша", - сказал Порошенко журналистам в воскресенье.