Янукович признал выбор украинцев и вспомнил об "униженном" юго-востоке

Сбежавший из Украины Виктор Янукович заявил, что уважает выбор, который сделал украинский народ на выборах президента, но для их легитимности необходимо участие юго-востока.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС

"Прошли внеочередные выборы президента Украины. Вне зависимости от того, в каком регионе и какой процент населения пришел голосовать, какой вы сделали выбор - я этот выбор, сделанный в самое трудное время для нашей Родины, уважаю", - говорится в его заявлении.

"Но хочу отметить, что для легитимности выборов и легитимности самого президента необходимо участие юго-востока нашей страны. Многие избиратели этих регионов были оскорблены и унижены действиями нелегитимной "власти", которая пришла в результате военного переворота", - сказал Янукович.

Ранее "Главред" сообщал, что Донбассе террористы всеми силами пытались сорвать выборы президента – громили избирательные участки и похищали членов избиркомов.

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