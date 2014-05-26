В аэропорт "Донецк" приехали 3 КаМАза террористов, идет стрельба

В районе международного аэропорта им. Прокофьева в Донецке, с утра захваченного террористами, слышна стрельба.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают "Новости Донбасса".

"В районе аэропорта стрельба над городом летают самолеты и разбрасывают световые или тепловые ловушки" - сообщили очевидцы.

В аэропорт "Донецк" прибыло три КамАЗа террористов, сообщает inforesist.org.

"Всех работников эвакуировали. Террористы объявили, что аэропорт под контролем", - рассказали в "Информсопротивлении".

Кроме того, сообщается о высадке десанта и подготовке к "зачистке" аэропорта.

Напомним, в районе 3 часов ночи на территорию аэропорта приехали несколько десятков боевиков ДНР с требованиями о выводе украинских военных, охраняющих внутренний периметр аэропорта.

После чего с 7 часов утра 26 мая аэропорт временно приостановил обслуживание рейсов.

Фото: @InfoResist