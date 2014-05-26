Наблюдатели ОБСЕ о выборах президента Украины: подтвердили демократический курс

Специальный координатор краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдениям за президентскими выборами в Украине Жоао Соарес заявил, что внеочередные выборы в Украине состоялись в соответствии с демократическими стандартами.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, пишет УНИАН.

По словам Соареса, "эти выборы были демократическими и подтвердили демократический курс украинского народа".

До этого глава Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Питер Новотны заявил, что голосование на выборах президента Украины было прозрачным и эффективным, а также прошло без значительных нарушений.

Кроме вышесказанного напомним, ранее в Минюсте заявили, что избирательный процесс 25 мая состоялся демократично и свободно, поэтому в ЦИК есть все основания для признания их результатов.

В то же время в Генпрокуратуре сообщили, что выборы президента были самыми демократичными в новейшей истории Украины.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".