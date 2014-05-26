Возле границы Украины 40 грузовиков с боевиками: готовы к прорыву из России

К границе Украины в районе отделения погранслужбы "Дмитровка" в Донецкой области с российской стороны подъехали 40 грузовиков с вооруженными боевиками.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Государственная пограничная служба Украины информирует о сосредоточении с российской стороны (на глубину до 10 км) напротив участка ответственности отдела пограничной службы "Дмитровка" (Донецкая область) до 40 "Камазов" с вооруженными людьми, которые пребывают в готовности пересечь государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

"Сейчас Государственная пограничная служба Украины принимает все дипломатические и организационные усилия для недопущения данных лиц на территорию нашего государства", - добавили пограничники.



Напомним, ранее о приближении террористов к границам Украины сообщал военный эксперт Дмитрий Тымчук.



Вместе с тем, на Донбассе активизировалась АТО, бои с террористами идут в Донецке.

