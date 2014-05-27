США поздравили Украину с выбором президента: мы готовы сотрудничать

США приветствуют выбор украинцев, и будут продолжать работать с новоизбранным президентом.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Джона Керри, передает Радио Свобода.

"Украинцы объединились, свободно выразили свою политическую волю и вместе выбрали свое будущее. Высокая явка четко показывает, что украинцы хотят жить в единой, демократической и мирной Украине, связанной с европейскими институтами", - подчеркнул он.

Также Госсекретарь США отметил, что "успешное проведение этих выборов подтверждает демократический выбор украинцев".

"США будут продолжать сотрудничать с украинцами и новоизбранным президентом ради победы демократии. США уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, осуждают и отвергают российскую оккупацию и аннексию Крыма", - отметил Керри.

Напомним, что явка избирателей в Украине на минувших президентских выборах установила новый рекорд – она превысила 66 %, несмотря на то, что часть участков и окружкомов на Донбассе не работали из-за атаки вооруженных боевиков.

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