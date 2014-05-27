Выборы в Одессе: Труханов заявил о победе, Гурвиц собрался в суд

В Одессе с отрывом более чем десять процентов побеждает самовыдвиженец Геннадий Труханов.

По подсчетам его штаба, он собрал более 43% голосов избирателей, сообщает ТСН.

Тем временем избирком не называет никаких официальных данных. Местные СМИ сообщают, что уже подсчитано 100% голосов, но в ОИК в течение всего дня не предоставляют никакой информации и когда она появится - неизвестно.

Известно лишь то, что протоколы массово отправляют на пересчет.

"Это давно известная технология, когда процесс чрезмерно затягивается. Когда на ногах останутся самые стойкие, когда наблюдатели и журналисты уйдут, тогда можно решать поставленные задачи", - говорит председатель Одесского филиала Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

В свою очередь, фавориты избирательной гонки оперируют своими данными.

В штабе кандидата в мэры Геннадия Труханова говорят, что его отрыв от Эдуарда Гурвица составляет 10%.

"Эти данные мы собирали со 100% участков. Отрыв, как вы видите, тот, который прогнозировался по социологическим опросам и данным экзит-полов. Это означает, что мы уверены в победе, мы уверены, что это безусловная победа", - говорит пресс-секретарь Труханова Мария Олийнык.

Зато в штабе "ударовца" Эдуарда Гурвица уже заявили, что будут обращаться в суд, поскольку считают выборы сфальсифицированными.

Прецеденты, когда суд решает судьбу будущего мэра в Одессе, уже были. С помощью судебного решения победу у Эдуарда Гурвица в свое время отобрал Руслан Боделан.

А затем – в 2005 году – и сам Гурвиц воспользовался судебным решением, чтобы снова вернуться в кресло главы города.

Напомним, результаты трех экзит-полов в Одессе говорят о победе разных кандидатов.