С Россией невозможно проводить двусторонние переговоры: "обязательно обманут" - Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о невозможности проведения двусторонних переговоров с Россией, поскольку, по его словам, представители РФ "обязательно обманут" украинскую сторону.

Об этом он заявил, открывая заседание Кабмина во вторник, пишет ТСН, ссылаясь на "Интерфак-Украина".

"Относительно переговоров с Российской Федерацией позиция правительства также остается неизменной: в современных условиях двусторонние переговоры без присутствия США и Евросоюза не представляются возможными", - сказал он.

"С ними только сядешь за стол для двоих - обязательно обманут, а потом будут говорить, что так и было, с умным и уверенным лицом", - подчеркнул премьер премьер.

Кроме вышесказанного напомним, ранее Арсений Яценюк заявил, что если до 29 мая между официальным Киевом и Россией не будут подписаны договоры о снижении цены на природный газ для Украины, то "НАК Нафтогаз" и "Газпром" встретятся в Стокгольмском арбитраже.