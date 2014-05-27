Ситуация на Луганщине: из-за террористов досрочно завершится учебный год

Во вторник, 27 мая, в Луганской области из-за сложной общественно-политической ситуации и угрозы жизни и здоровью детей, а также педагогов, учебный год досрочно завершится для учеников 1-10-х классов общеобразовательных учебных заведений.

Об этом сообщает УНИАН.

Сообщается, что указанное выше решение было принято по рекомендации департамента образования и науки Луганской областной государственной администрации.

В то же время в департаменте образования и молодежи Луганского городского совета сообщили, что праздник последнего звонка на территории области состоится 30-31 мая.

"Аттестаты о среднем образовании выпускники 11-х классов получат в соответствии с графиком проведения выпускных вечеров в общеобразовательных учебных заведениях, утвержденным департаментом образования и молодежи Луганского городского совета", - заявили в ведомстве.

Также стало известно, что будут внесены изменения в расписание проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах.

Теперь она пройдет 29 мая, а не 16 июня как сообщалось ранее. Завершение аттестации запланировано на 13 июня. В этот же день учащиеся получат свидетельство о базовом общем среднем образовании.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сейчас на территории Луганской области орудуют террористы, с которыми официальный Киев борется, объявив АТО.

Добавим, что сегодня, 27 мая, главу МВД Арсен Аваков отчитался об успехах спецоперации на Луганщине, заявив, что на территории области авиаударом уничтожен тренировочный лагерь террористов.