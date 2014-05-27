В Донецке боевики в панике начали "сливать" друг друга силовикам

по словам пресс-офицера АТО, сами боевики не верят в победу и подают информацию нашим военным.
После зачистки силовиками террористов в аэропорту Донецка боевики напуганы и ищут способы спасти свои жизни.
Об этом сообщил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский, пишут Новости Донбасса.
По его словам, боевики стали сами передавать информацию украинским силовикам.
"Сами боевики не верят в победу и подают информацию", - сказал он.
Точной информации о количестве убитых террористов пока нет. В плен террористов не брали.
"В плен никого не брали", - отметил пресс-офицер.
Напомним, ранее Губарев заявил, что 26 мая перевернулся на Киевском проспекте в районе магазина "Магнолия" в Донецке были уничтожены 35 боевиков и 15 получили ранения.