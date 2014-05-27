В Донецке боевики в панике начали "сливать" друг друга силовикам

После зачистки силовиками террористов в аэропорту Донецка боевики напуганы и ищут способы спасти свои жизни.

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский, пишут Новости Донбасса.

По его словам, боевики стали сами передавать информацию украинским силовикам.

"Сами боевики не верят в победу и подают информацию", - сказал он.

Точной информации о количестве убитых террористов пока нет. В плен террористов не брали.

"В плен никого не брали", - отметил пресс-офицер.

Напомним, ранее Губарев заявил, что 26 мая перевернулся на Киевском проспекте в районе магазина "Магнолия" в Донецке были уничтожены 35 боевиков и 15 получили ранения.