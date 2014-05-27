Джемилев надеется, что Крым может стать украинским уже через несколько месяцев

Оккупированный РФ Крым может вернуться под украинский контроль в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Радио "Свобода".

По его словам, экономические санкции против России могут заставить Москву свернуть с курса аннексии Крыма.

Джемилев не сомневается в возвращении Крымского полуострова Украине, и на это может понадобиться от нескольких месяцев до трех лет.

Джемилев также заявил, что слова политиков о том, что уже до проведения следующих президентских выборов полуостров удастся вернуть обратно, являются очень пессимистичными.

По его мнению, Крым вернется в Украину гораздо раньше – по самым оптимистичным прогнозам, полуостров вернется через несколько месяцев, по более пессимистичным прогнозам, на это может уйти от двух до трех лет.

Джемилев объяснил, что аннексия Крыма противоречит всем международным нормам. Несмотря на то, что приходится иметь дело с государством, не считающимся с международным законодательством, существует реальность, от которой еще никакому государству уйти не удавалось: изоляция страны, экономический ущерб, да и вокруг фигуры президента России зреет недовольство.

Несмотря на то, что в России авторитарный режим, развязка может наступить очень быстро, поскольку Путина поддерживают те, кто не находится у власти, а во властных кругах недовольство президентом растет, сказал нардеп.

Джемилев также прокомментировал президентские выборы в Украине, когда многие крымские татары вынуждены были голосовать за пределами полуострова, (Джемилев проголосовал в Киеве-ред.), экс-глава Меджлиса заявил, что в "голосовании приняло участие незначительное количество людей, но этого и стоило ожидать. Голосование за пределами Крыма связано как с материальными затратами, так и с утомительной процедурой досмотра на пограничных пунктах пропуска. Татары опасались возможных провокаций и переживали, что потом их могут просто не пустить обратно"- отметил он.

Джемилев также подчеркнул, что в целом настроения крымских татар можно охарактеризовать как "гнетущая атмосфера", несмотря на ведущиеся разговоры о повышении пенсий и уровня жизни крымчан. Главное, что на полуострове сейчас "обстановка несвободы".

Напомним, ранее Джемилев заявил, что аннексия Крыма - временное явление.

видео: Радио "Свобода".