Порошенко не интересует мнение Путина о том, что Янукович - "президент"

Президент России Владимир Путин не имеет права трактовать украинскую Конституцию и определять, кто является легитимным руководителем Украины.

Такое мнение высказал лидер президентской гонки Петр Порошенко в интервью российскому "Коммерсанту".

Отвечая на вопрос о том, что Путин неоднократно заявлял, что считает Виктора Януковича легитимным президентом Украины, Порошенко сказал, что "это мнение гражданина Путина".

"Если кто-то считает, что что-то в стране не так, подайте в Конституционный суд. Гражданин Янукович может подать в КСУ обжалование решения Верховной Рады о своем отстранении", - сказал Порошенко.

"И решение Конституционного суда будет окончательным и обжалованию не подлежит", - добавил он.

На реплику журналиста о том, что не была соблюдена процедура, Порошенко заявил:

"А кто вам дал право трактовать мою конституцию? Вам, уважаемый Андрей (Колесников, журналист – ред.), или вам, уважаемый Владимир Владимирович (Путин), кто вам дал право трактовать нашу конституцию?".

Порошенко также заявил, что его не интересует мнение иностранцев по поводу украинских внутренних дел.

"Ваше мнение как гражданина вашей страны относительно того, кто у меня должен быть президентом, меня не интересует. Так же как гражданина России мнение какого-нибудь гражданина Канады, или гражданина Австралии, или гражданина Папуа-Новой Гвинеи не интересует", - заявил Порошенко.

Напомним, 26 мая пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, поздравит ли тот Порошенко с победой на выборах в Украине.