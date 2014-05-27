Силовики полностью контролируют аэропорт в Донецке - Аваков

Ранее захваченный сепаратистами аэропорт в Донецке, в настоящее время полностью находится под контролем украинских силовых структур.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

"Аэропорт полностью контролируется. Противник понес серьезные потери, у нас потерь нет. Утром операция продолжается", - сказал Авакова.

Также министр добавил, что не располагает данными о точном количестве потерь в рядах боевиков, но допускает, что это десятки людей.

Напомним, 26 мая в Донецке на территории аэропорта началась активная фаза антитеррористической операции.

Силовики зачистили аэропорт от террористов. Входе боев погибли около 200 боевиков.

Мэр Донецка сообщил о 40 погибших, среди которых двое мирных жителей.