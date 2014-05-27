Обама поздравил Порошенко с высоким результатом: уже договорились о встрече

Во вторник, 27 мая, президент США Барак Обама по телефону поздравил Петра Порошенко с высоким результатом на выборах президента Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Порошенко сообщает УНИАН.

Обама заверил, что его страна будет вместе с народом Украины в обеспечении стабильности мира и реформ.

В ответ Порошенко поблагодарил за поздравление и ту поддержку народа Украины, которая была продемонстрирована США на протяжении последних месяцев относительно европейского выбора украинского народа, территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе через позицию США в ООН, МВФ, НАТО и в других международных организациях.

Также Порошенко заверил, что выраженную ему поддержку во всех регионах Украины он рассматривает как фундамент для объединения всей Украины.

Кроме того, Обама и Порошенко договорились о встрече в ходе визита президента США в Европу. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает РИА Новости.

Обама также призвал Порошенко провести экономические реформы в Украине, улучшить инвестклимат и отчетность правительства.

Ранее "Главред" сообщал, что Порошенко и Обама могут встретиться уже 3-4 июня в Польше, на праздновании 25-й годовщины первых в коммунистическом блоке частично свободных выборов в парламент.