ЦИК подсчитала 98,52% протоколов: у Порошенко 54,69% голосов

Юлия Тимошенко набрала 12,82% голосов.
Центризбирком обработал уже 98,52% электронных протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования на досрочных выборах президента.
По данным электронных протоколов, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко получил 54,69% голосов.
За Юлию Тимошенко отдали голоса 12,82% избирателей, за Олег Ляшко - 8,33%, Анатолия Гриценко - 5,48%, Сергея Тигипко - 5,22%, Михаила Добкина - 3,03%, Вадима Рабиновича - 2,25%, Ольгу Богомолец - 1,91%, Петра Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%.
Все остальные кандидаты набрали менее 2% голосов. В целом подсчитаны голоса 17 млн. 530 тыс. 223 избирателей.