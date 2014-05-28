В МВД уверены, что захваченные террористами в Горловке милиционеры еще живы

В Министерстве внутренних дел заявили, что по состоянию на вечер 27 мая информация о расстреле двух сотрудников милиции в Горловке Донецкой области не подтверждается.

Об этом со ссылкой на МВД, сообщает городское издание 0624.

"По нашим данным, офицеры живы. Начальник уголовного розыска Калиновского района Горловки и начальник криминальной милиции действительно были захвачены. Выстрелы на территории Горловского ОБОП люди слышали, но потом офицеров куда-то увезли", - заявили в МВД.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики ДНР якобы казнили начальника криминальной милиции Калининского РО Дмитрия Крикунова и начальника сектора уголовного розыска Романа Бабюка за то, что они не захотели принимать присягу "народной республике".

Изначально в пресс-службе МВД подтвердили эту информацию, но потом появились новые сведения. Казнь (на самом деле она проводилась не публично, как писали некоторые СМИ, а в закрытом помещении) могла быть инсценировкой с целью устрашения.