В Краматорске боевики заблокировали военных на аэродроме: двое похищены

На аэродроме в Краматорске сложилась критическая ситуация: часть военного гарнизона и часть войск АТО практически заблокированы на территории объекта и лишены возможности пополнять запасы продовольствия.

Об этом сообщает Евромайдан на странице Facebook.

"У ребят было 3 автомобиля, на которых они возили воду и продукты. В данный момент террористы выследили эти автомобили и похитили двух военных. Учитывая важность этого объекта, реальной угрозы захвата, необходимо оказать ребятам помощь. Ситуация критическая. Аэродром способен принимать "батоны 76" Самолеты . Он должен быть наш", - пишет блогер Игорь Савчук.

Напомним, 28 мая в Донецке продолжаеся антитеррористическая операция, снова начались боевые действия. В центре города стреляют, возле аэропорта тоже слышна стрельба.