Экс-глава СБУ советует Украине восстановить ядерное оружие: в дипломатических целях

Бывший глава СБУ и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко считает, что Украина имеет право подумать о восстановлении ядерного оружия и использовать это в дипломатических целях.

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер LIVE " на Первом Национальном, сообщает Укринформ.

"Украина имеет все права сейчас подумать о восстановлении ядерного оружия. Это дорого и очень трудно дипломатически, но теоретически это возможно. Мы должны использовать это чисто в дипломатических целях", - отметил он.

Смешко добавил, что единственная причина того, что Россия остановилась, - это народ Украины. По словам экс-главы СБУ, Украина должна использовать это время для перевооружения армии. В руководство силового блока должны пройти профессионалы, знающие, как построить современные вооруженные силы.

Напомним, что на чате в "Главреде" Смешко заявил, что Россия не решится на прямое военное вторжение в Украину, однако будет подогревать гражданскую войну.