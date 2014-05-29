В Чечню доставили тела убитых в Донецке террористов - СМИ

За последние сутки в Чечню были доставлены тела десятков боевиков, погибших в ходе боев в Донецке.

Об этом со ссылкой на местных жителей передает Кавказский узел.

"Несколько десятков жителей Чечни, принимавших участие в боевых действиях в Украине и погибших в Донецкой области, доставлены за минувшие сутки на родину, утверждают жители Чечни, называя цифры от 35 до 40-45 погибших. В силовых структурах республики эту информацию предпочитают не комментировать", - передает сайт.

"У меня родственник работает в силовых структурах. Он рассказал, что вчера в республику с Украины были привезены несколько десятков тел погибших там наших ребят, которые воевали на стороне ополчения. Большинство убитых из Гудермесского, Шалинского и Урус-Мартановского районов. В один из районов вроде бы привезли шесть трупов, в другой – четыре. Но эту информацию особо не распространяют. Потому что такое указание отдано руководством. Погибших хоронят на местных кладбищах", - сообщил один из местных жителей.

Другой житель Шалинского района Чечни утверждает, что "в боях в Украине участвуют бойцы бывших батальонов спецназа и добровольцы из других структур".

"Когда говорят, что там нет чеченцев, это откровенная ложь. За последние две недели туда направлены бойцы бывших батальонов спецназа Запад и Восток, которые подчинялись ГРУ. Есть также и как бы добровольцы из других структур. О понесенных там потерях также никто не говорит, но вот я знаю, что среди погибших есть житель нашего района, из села Герменчук, которого привезли вчера, кажется, из Донецка. Также есть убитые из Урус-Мартана, Гудермеса и других мест", - рассказал он.

Напомним, террористы в Донецке рассказали репортеру CNN, что они приехали в Украину из Чечни как добровольцы.

По словам боевиков, называвших себя "кадыровцами", ранее они воевали в Чечне, а теперь прибыли воевать в Украину.