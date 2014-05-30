Маккейн удивлен, что США "до сих пор не дали Украине оружия"

Сенатор Джон Маккейн удивлен, что США до сих пор не предоставили Украине оружия.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"И мы до сих пор не дали Украине оружия, в которой она нуждается ... Пророссийские боевики сбили украинский вертолет - 12 погибших", - Маккейн.

Как известно, ранее Маккейн заявлял, что США предоставит Украине военную помощь на 100 млн долларов. По его словам, Америка даже готова ответить на агрессию Путина тем, что "Россия будет полностью изолирована".

Напомним, 29 мая возле Славянска Донецкой области был сбит украинский вертолет Ми-8. В Национальной гвардии Украины сообщают о 12 погибших украинских силовиков.

А в ночь с 21 на 22 мая под Волновахой боевики обстреляли блокпост украинских силовиков. Погибли 17 военнослужащих.