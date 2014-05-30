Украинские пограничники задержали автобусы с оружием из России - Тымчук

Пограничники задержали 2 микроавтобуса с оружием, пытавшиеся въехать на территорию Украины из России.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", украинскими пограничниками задержаны 2 микроавтобуса с оружием, пытавшиеся въехать на территорию Украины из России, написал он.

В задержанных автомобилях было выявлено 28 автоматов Калашникова, 6 гранатометов, 4 снайперские винтовки, 3 пулемета, 40 ящиков с патронами и гранатами", - отмечает Тымчук.

По его словам, также был захвачен микроавтобус с украинскими боевиками, прибывшими встречать российский "груз".

Напомним, в ночь на 27 мая на Луганщине нескольким грузовым автомобилям с боевиками удалось прорваться в Украину из России.

В столкновении один из российских боевиков уничтожен, один тяжело ранен. Украинские пограничники захватили один микроавтобус и два легковых автомобиля с оружием. Несколько грузовиков прорвались на территорию Украины.