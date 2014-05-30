Фюле выступил за принятие Украины в Евросоюз

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле выступил за принятие Украины, Грузии и Молдовы в Евросоюз.

После подписания Евразийского экономического союза с участием России, Беларуси и Казахстана, Фюле отметил, что расширение ЕС является "мощным инструментом" для преобразований в странах Восточной Европы, пишет Deutsche Welle.

По его мнению, перспектива евроинтеграции - это "лучший стимул для проведения реформ в восточноевропейских государствах".

Фюле также добавил также, что с позиций членов ЕС Соглашение об ассоциации с Украиной не является окончательной целью двустороннего сотрудничества.

Он убежден, что в той же мере это относится и к другим странам, подписавшим аналогичный документ, - Грузии и Молдовы.

Напомним, 29 мая президенты России, Белоруссии и Казахстана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев подписали в Астане договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступающий в силу с 1 января 2015 г.