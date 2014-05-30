За одну ночь в Днепропетровске сожгли 18 маршруток

Сегодня ночью в Днепропетровске неизвестные подожгли 18 маршрутных автобусов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сообщение о пожаре на стоянке маршрутных такси в Ленинском районе города поступило в дежурную службу в 3:13 ночи.

"Пожар был локализован в 4.26. Сгорело 15 автобусов "АНТОН-3250", одна "ИВЕКА", 1 "ФОРТ-транзит", 1 автобус "ПАЗ",- сообщили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет. Милиция ведет расследование.

Позднее заместитель главы Днепропетровской ОГА Борис Филатов на своем Facebook рассказал о первых результатах расследования этого инцидента.

Как выяснилось, сгоревшие машины принадлежали местному коммунисту и "правой руке" Олега Царева – Вячеславу Бедняку.

"Не думаю, что вчерашний отъем собственности у Царева и это происшествие как-то связаны. Но похоже, что Днепр становится городом, где у предателей Родины земля горит под ногами. В буквальном смысле этого слова", - отметил Филатов.

Также он посоветовав Бедняку и Цареву обратится "за правовой помощью к международным институтам из Луганска".

Напомним, ранее Филатов сообщил, что неизвестные лишили Царева шести компаний, зарегистрированных на Маршалловых островах.