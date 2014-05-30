ФСБ "раскрыла теракт": режиссер из "Правого сектора" хотел взорвать памятник Ленину

В ФСБ отрапортовали, что задержанные в Крыму украинцы оказались "членами диверсионно-террористической группы "Правого сектора".

Об этом сообщает официальный сайт ФСБ.

"Основной целью преступной деятельности группы являлось совершение диверсионно-террористических актов в городах Симферополь, Ялта и Севастополь, а в последующем уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что "диверсантами" из "Правого сектора" оказались: украинский режиссер Олег Сенцов и его товарищи – Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний

Напомним, что этих "диверсантов" ФСБ задержала в Крыму, а позже этапировала в печально известную московскую тюрьму "Лефортово", где украинцы, оказывается, уже "дают признательные показания".

Стоит также отметить, что российские знакомые задержанных в один голос уверяют: все они – абсолютно мирные люди, никогда не были членами "Правого сектора" и не готовили никаких терактов.

При этом они активно и публично выступали за целостность и единство Украины.

При этом в московской тюрьме они начали признаваться в подготовке "терактов в Симферополе, Ялте и Севастополе, собирались взорвать Вечный огонь и памятник Ленину. Еще "члены "Правого сектора" намеревались уничтожить ряд объектов жизнедеятельности, железнодорожные мосты и линии электропередач" и поджечь офисы "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия".