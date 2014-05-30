Пограничники о вывозе трупов боевиков: они не нужны, чтобы удобрять землю Украины

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Сергей Астахов объяснил, почему пограничники позволяют перевозить через украино-российскую границу трупы боевиков, погибших в ходе АТО.

О вывозе трупов он рассказал во время брифинга, пишет "ОстроВ".

"Насколько я владею ситуацией, Украина демонстрирует свою гуманитарную миссию. Иностранцев с нашей территории мы просто возвращаем. Они не нужны нам для того, чтобы удобрять землю Украины", - сказал он.

Кроме вышесказанного напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что трупы боевиков регулярно вывозятся из Украины в Россию, в частности, в Чечню.

До этого пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский заявил, что в Донецке в ходе АТО были убиты не менее 200 террористов, однако спецоперация будет продолжиться, пока боевики не будут уничтожены или пока они не сдадутся силовикам.