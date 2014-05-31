Посол США считает, что ядерное оружие не помешало бы России захватить Крым

Пайет не знает механизма возврата Крыма, но заявил, что США не будет признавать российскую аннексию.
Если бы Украина имела ядерное оружие, это не оказало бы никакого влияния на решение России вторгнуться в Крым и аннексировать его.
Об этом заявил посол США Джеффри Пайятт в интервью ZN.UA.
"Я утверждаю это на основе многолетнего наблюдения непосредственно на месте событий (на определенном этапе моей карьеры) за противостоянием обычных вооруженных сил Индии и Пакистана - двух государств, обладающих ядерным оружием. Именно из-за невозможности использовать ядерное оружие, оно не играет роли в конфликтах, в которых задействованы обычные вооруженные силы, т.е. подобном тому, что происходит на территории Украины", - сказал Пайятт.
По его словам, подписанный США, Великобританией, Россией и Украиной Договор о нераспространении ядерного оружия не предоставлял Украине гарантий безопасности.
"Будапештский меморандум не был договором о предоставлении гарантий безопасности. Я обращался к послу Стивену Пайферу и некоторым другим экспертам, также принимавшим участие в переговорах по этому Меморандуму, и согласно тому, что я от них слышал, все стороны тогда четко понимали, что суть этого документа состоит в том, что подписанты берут на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил дипломат.
Пайятт также заявил, что Вашингтон намерен сотрудничать с Киевом относительно обеспечения безопасности Украины, но о конкретных договоренностях говорить пока рано.
На вопрос, могут ли США подписать с Украиной новый международный договор, заменяющий Будапештский меморандум, Пайетт ответил: "Я уверен, что как только новоизбранный президент Порошенко приступит к выполнению своих обязанностей, мы непременно будем обсуждать с ним наше дальнейшее сотрудничество в области обороны и безопасности".
Отвечая на вопрос каков механизм возврата Украиной Крыма, Пайет сказал: "Я не знаю. Но мы будет активно поддерживать украинское правительство в его поиске и использовании правовых механизмов для достижения этой цели. Мы не будем признавать российскую аннексию Крыма", - подчеркнул он.