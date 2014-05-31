Посол США считает, что ядерное оружие не помешало бы России захватить Крым

Если бы Украина имела ядерное оружие, это не оказало бы никакого влияния на решение России вторгнуться в Крым и аннексировать его.

Об этом заявил посол США Джеффри Пайятт в интервью ZN.UA.

"Я утверждаю это на основе многолетнего наблюдения непосредственно на месте событий (на определенном этапе моей карьеры) за противостоянием обычных вооруженных сил Индии и Пакистана - двух государств, обладающих ядерным оружием. Именно из-за невозможности использовать ядерное оружие, оно не играет роли в конфликтах, в которых задействованы обычные вооруженные силы, т.е. подобном тому, что происходит на территории Украины", - сказал Пайятт.

По его словам, подписанный США, Великобританией, Россией и Украиной Договор о нераспространении ядерного оружия не предоставлял Украине гарантий безопасности.

"Будапештский меморандум не был договором о предоставлении гарантий безопасности. Я обращался к послу Стивену Пайферу и некоторым другим экспертам, также принимавшим участие в переговорах по этому Меморандуму, и согласно тому, что я от них слышал, все стороны тогда четко понимали, что суть этого документа состоит в том, что подписанты берут на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил дипломат.

Пайятт также заявил, что Вашингтон намерен сотрудничать с Киевом относительно обеспечения безопасности Украины, но о конкретных договоренностях говорить пока рано.

На вопрос, могут ли США подписать с Украиной новый международный договор, заменяющий Будапештский меморандум, Пайетт ответил: "Я уверен, что как только новоизбранный президент Порошенко приступит к выполнению своих обязанностей, мы непременно будем обсуждать с ним наше дальнейшее сотрудничество в области обороны и безопасности".

Отвечая на вопрос каков механизм возврата Украиной Крыма, Пайет сказал: "Я не знаю. Но мы будет активно поддерживать украинское правительство в его поиске и использовании правовых механизмов для достижения этой цели. Мы не будем признавать российскую аннексию Крыма", - подчеркнул он.