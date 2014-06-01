Кадыров угрожает Киеву: 74 тысячи чеченцев готовы "навести порядок" в Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что к отправке в Украину, при соответствующем приказе, готовы около 74 тысяч наемников из Чечни.

Об этом заявил в интервью российскому телеканалу "Рен", сообщают "Подробности".

Кадыров признал, что минимум 14 чеченцев участвуют в боевых действиях на востоке Украины. При этом он утверждает, что все "кадыровцы" на Донбассе - исключительно добровольцы, прибывшие "по зову сердца".

При этом он не отрицает, что в его республике есть сотни тысяч наемников, готовых вмешаться во внутренние дела Украины.

"Я вам официально говорю: я ни одного чеченца туда не отправил. Если будет приказ, то у нас 74 тысячи чеченцев, которые готовые выехать, чтобы навести порядок на территории Украины", - заявил он.

Кадыров подчеркнул, что желающих так много, что их приходится "удерживать".

"Если бы мы не придерживали, там бы не 14 было, а 400 или 4000...Добровольцев очень много", - пугает глава Чечни.

Кроме того Кадыров добавил, что если бы он отправил военных в Украину, то "о них бы узнали не в Донецке, а в Киеве".

"Почему я их должен отправлять кого-то в Донецк, если враги сейчас в Киеве? Если мы начнем против них воевать – значит, они враги. Можно начать прямо в Киеве", - угрожает Кадыров Украине.

Ранее "Главред" сообщал, что после спецоперации в Донецке, с Донбасса в Чечню отправились 35 гробов с уничтоженными террористами.